Diario di strada di Giovanni Farzati (storia vecchia ma sempre attuale)

Il signor g.l. ex autista, dice, c’è qualche famiglia che prende un bidone, trova una badante che gli piace solo il bel vivere e ama poco il suo lavoro, vive attaccata al cellulare, e sono guai. Ma per la maggior parte sono serie e scrupolose.

Agropoli sud, uscita superstrada, bar, distributore, supermercato,venditori ambulanti, gente che va e che viene, il tutto nel raggio di poche decine di metri dalla fermata del bus trans europeo, il punto d’arrivo di un lungo viaggio per decine di donne che ogni settimana arrivano nel Cilento dai paesi dell’Est, Romania, Polonia, ecc; ad attenderle, il mediatore, un specie di ufficio di collocamento per ognuna di loro, pagano 150 euro e il mediatore gli spiana ogni tipo di difficoltà. Che si vuole di più dalla vita!

Lui ci guadagna, ma fa un lavoro complicato, ci vuole pazienza, loro acchiappano il primo incasso, e vanno tutte di corsa a spedire il denaro a casa. Se in una famiglia c’è un anziano non auto sufficiente, c’è bisogno della badante, inutile girare attorno al problema. Una badante in media costa oltre 700 euro al mese, con le scartoffie tutte in regola, per la tariffa, come logico, dipende dalle condizioni della persona da assistere, vitto e alloggio spesato, per gli spostamenti c’è il mediatore, una sorta di Angelo Custode, profumato, rasato, abbronzato,cellulare sempre a portat di mano, occhio vigile, capelli pitturati da poco… così tutti vivono felici e contenti. Se poi, qualcuno, anche se avanti con gli anni, si innamora della badante, che dire..auguri..