Desirée, fermato un italiano: è lui che ha fornito la droga letale

È stato fermato nel pomeriggio di sabato dalla Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato di P.S. San Lorenzo un italiano di 36 anni in relazione allo stupro e al delitto di Desirée Mariottini. L’uomo, Marco Mancini, nato a Roma, secondo gli investigatori avrebbe fornito la droga a Desirée.

Mancini, secondo gli inquirenti, «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva e cedeva sostanze stupefacenti, quali cocaina ed eroina e psicofarmaci che inducono effetti psicotropi anche contenenti ‘quetiapina’, cedendole a persone che a tale fine frequentavano i locali di via Dei Lucani 22» e quindi anche a Desirée Mariottini, «minore di anni 18».

«L’indagato – si legge nella nota della Polizia – è stato rintracciato presso la fermata metropolitana linea C ‘Pigneto. All’atto della controllo, inoltre, Mancini è stato sottoposto a perquisizione personale e locale. L’atto di p.g. ha permesso di rinvenire e sequestrare numero12 dosi di cocaina e psicofarmaci di vario genere, motivo per cui lo stesso è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope».

