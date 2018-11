Derby delle due Costiere tra Costa d’Amalfi-Sant’Agnello. San Vito Positano ospita il Castel San Giorgio

La nona giornata del girone B del campionato di Eccellenza, si apre con il “Derby delle due Costiere”: al San Martino di Maiori va infatti in scena la sfida tra Costa d’Amalfi e Sant’Agnello. Gli uomini di Serrapica provengono da prestazioni altalenanti, ma finora hanno fatto sentire la loro presenza in un campionato molto vivace, strappando punti su campi importanti. Gli azzurri di Mister Ferrullo sono in grande spolvero, con il suo tridente tutto pepe e tecnica, con bomber Marino sostenuto dagli esterni Palumbo e il cobra Mascolo, con Apicella pronto a dare ulteriore brio ed energie.

Il San Vito Positano ospita il Castel San Giorgio al Sica di Montepertuso. La formazione di Mister Macera sta tentando con le unghie e con i denti di vedere la luce in fondo al tunnel: sono infatti cinque le partite a secco di punti. I giallorossi dovranno far leva sul mix di esperienza e tecnica, per mettere fine a questo brutto momento. In Costiera arriva un Castel San Giorgio che in classifica è a più cinque, ma nelle ultime tre partite sono riusciti a portare in cascina solo un punto nella partita al “Sessa” con la Palmese. Nell’ultima partita i rossoblù sono stati fagocitati dai cilentani della Polisportiva Santa Maria (4 a 1).

Entrambi i match si disputano oggi pomeriggio, con il fischio d’inizio alle ore 14.30.