De Sanzo: ex tecnico della “Paganese -bisogna rialzarsi

Fabio De Sanzo, ex tecnico della Paganese, ha parlato coi colleghi di ZonaCalcio.net del momento difficile che stanno vivendo gli azzurrostellati, culminato con la sconfitta casalinga ad opera della Sicula Leonzio: “La Paganese doveva confermare quanto di buono visto col Bisceglie. Il punteggio finale è figlio di una buona dose di sfortunata, ma naturalmente si doveva inevitabilmente fare qualcosa di piú. Devo infine aggiungere che ho visto i ragazzi in crescita, ora però non devono abbattersi. Come ripartire? Prima di tutto si deve dare maggiore fiducia a Fusco e alla squadra. Poi è necessario ricompattarsi, buttando il cuore oltre l’ostacolo. Non tutto è poi da buttare, il campionato è lungo e si deve restare tranquilli. Le polemiche e le chiacchiere da bar sono inutili”. De Sanzo fa un appello anche ai tifosi: “La gente sembra essersi stufata, ma non devono dimenticare che la Paganese è di tutti: della città ed i tifosi. Contestare non fa bene a nessuno, così facendo si va solo verso il baratro”.

fonte:tuttomercatowebb