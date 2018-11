Curiosità dal Mondo: In Francia chiamano il figlio “Griezmann Mbappé” ma interviene il Tribunale

In Francia una coppia ha deciso di chiamare il proprio figlio con il nome di due noti giocatori francesi: Mbappè che gioca nel PSG e Griezmann che gioca nell’Atlético Madrid, entrambi campioni del mondo 2018. Non si può dire che l’abbiano fatto ma che quantomeno ci abbiano tentato, purtroppo per loro però è intervenuto il Tribunale degli Affari Familiari che ha considerato la faccenda alquanto rischiosa per il bambino. A tal proposito stanno valutando se confermargli questo nome o decidere di mettere un freno e farglielo cambiare. Il codice civile francese, secondo l’articolo 57, stabilisce che la famiglia ha la libertà di scegliere il nome che preferisce ma tutto questo deve rispettare il fatto che non ci devono essere dei nomi che possano danneggiare gli interessi del bimbo. Molto curiosa questa faccenda, quanto la bocciatura da parte del Tribunale che almeno da come ci risulta non ha ben specificato la motivazione di tutto ciò.