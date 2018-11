In costiera amalfitana e penisola sorrentina allerta meteo prorogata fino alle 18 di domani

Non si placa l’ondata di maltempo in Campania e la Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo fino alle 18 di domani, che interessa anche la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Il codice colore dell’allerta, ossia il livello di rischio idrogeologico ed idraulico dovuto all’impatto al suolo delle precipitazioni, è arancione. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, con possibili raffiche di vento. La Protezione Civile ha invitato le autorità competenti a mettere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine alle precipitazioni piovose e al conseguente rischio idrogeologico ed idraulico che al vento con il conseguente monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sue sollecitazioni. La popolazione è invitata a prestare la massima attenzione evitando di transitare e sostare sotto strutture mobili ed alberi.