Costiera Amalfitana: La S.S. 163 è tra le strade più pericolose della regione, a dirlo i dati Istat 2017

La strada statale 163 Amalfitana è una delle più pericolose in Campania. I dati allarmanti sono stati resi noti dall’Istat durante il seminario “Gli incidenti stradali in Campania nel 2017” che si è svolto in Prefettura a Napoli. Nel raffronto tra le province, quella salernitana è seconda solo a Napoli per il triste primato di morti e feriti. La Statale 163 Amalfitana è tra le strade che si caratterizza per un alto tasso di incidenti, essendo una zona interessata da maggiori flussi turistici soprattutto durante il periodo estivo e nei fine settimana. In questi periodi arrivano migliaia di automobili, moto e pullman che percorrono le sinuose curve della Divina. Risultato negativo quello della Costiera che va a braccetto con la statale 18 Tirrena Inferiore nel Cilento. «C’è un aumento di incidenti per ciclomotori e velocipedi, nello specifico biciclette con pedalata assistita – spiegano dall’Istat – Dall’entrata in vigore di questa tipologia di mezzi, si registra un notevole aumento dell’incidentalità». La prima causa di sinistri stradali è sempre la distrazione, declinata nei fenomeni dell’elevata velocità, dell’assunzione di alcol e dell’uso dei telefonini.

Fonte La Città, quotidiano di Salerno e provincia