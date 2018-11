In costiera amalfitana credito azzerato per molti clienti Tim, ma la società corre ai ripari

Costiera Amalfitana. Sono tantissimi i clienti della Tim che stanno segnalando una situazione alquanto spiacevole. Nelle ultime ore molti utenti hanno provato ad effettuare telefonate e non ci sono riusciti poiché il credito risulta azzerato. Nei casi peggiori il credito risulta in negativo anche per diverse centinaia di euro. Il problema riguarda la Campania e, in modo particolare, la provincia di Salerno e la costiera amalfitana. La Tim, attraverso i canali ufficiali, ha immediatamente chiarito quanto accaduto tranquillizzando i suoi clienti, assicurando che la problematica è stata risolta e che sono in atto le opportune verifiche per predisporre il rimborso. Si spera che la situazione torni al più presto alla normalità.