Il Costa d’Amalfi trafigge l’Agropoli

I costieri sono cinici al momento opportuno

Redazione – Il Costa d’Amalfi amareggia l’Agropoli battendolo in una gara sentita ed i costieri sono cinici al momento opportuno.

I biancazzurri avevano di fronte una delle pretendenti alla vittoria finale, ma non si sono fatti abbindolare dai delfini e li hanno morsi giocando una gara esemplare anche se la squadra cilentana ha cercato subito di mettere le distanze con il Costa.

Infatti il primo brivido della partita è di Capozzoli che calcia una punizione perfetta, che si stampa sulla traversa. Però questo fa stare in allerta la squadra di mister Ferullo che ferisce i delfini al 13’ con Marseglia, devastante sulla sinistra, serve Bovino, cross basso per Ronga che di esterno destro fredda Capone.

L’Agropoli tenta qualche reazione ed al 23’ la trova ma tutto va in alto: verticalizzazione di Pappalardo, il pallone si alza e D’Attilio tira la palla alta; al 29′, sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Petriccione che termina alto.

Dopo gli ospiti trovano la rete del momentaneo pareggio al 37’ con una punizione di Limatola che si infila imparabilmente alle spalle di Napoli.

La ripresa diventa più accesa: bella discesa di Garofalo al 2′, bravo D’Attilio a prendere bene il tempo a Pisapia, il colpo di testa termina fuori di poco, poi i delfini restano in dieci all’11’ per l’espulsione di Petraccione per doppio giallo.

I costieri che provano ancora a trovare il vantaggio, ed al 12’ è Vigorito a trovare il varco decisivo: punizione dalla destra di Lettieri, palla che arriva sul secondo palo a Vigorito il quale fa esplodere il S. Martino.

Il finale di gara diventa rovente, con i costieri che sprecano due palle per chiuderla, ma con l’Agropoli che non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Napoli.

Alla fine tre punti vitali che danno una scossa sia alla classifica che al team costiero.

CAMPIONATO ECCELLENZA 2018/19 – GIORNE B – 11^ GIORNATA

COSTA D’AMALFI – AGROPOLI 2-1

Goals: pt – 13’ Ronga (CDA) – 36’ Limatola (A); – 12’st Vigorito (CDA).

COSTA D’AMALFI: Napoli, Pisapia, Marseglia, Cestaro (43’st Vissicchio), D’Amora, Vigorito, Di Landro (10’st Senatore), Bovino, Marino, Lettieri, Ronga (12’st Apicella).

A disp: Lembo, Milvatti, Reale, Lambiase, Palumbo, Amato. Allen: Ferullo

AGROPOLI: Capone, Garofalo, Pappalardo, Giura, Petriccione, Di Lascio, Di Filippo, Masocco, D’Attilio, Limatola, Capozzoli (45’st Niglio).

A disp: Lorenzo, Kamana, Bilancieri, Tafuri, Belgrande, Luise, Doto. Allen: Esposito.

Arbitro: Simone d’Incetto di Perugia.

Assistenti: Giuseppe Andrea Palomba (Torre del Greco) – Francesco Leonetti (Frattamaggiore).

Espulso: 11’st Petriccione (A) per somma di ammonizioni.

Ammoniti: Di Landro, Giura, Capozzoli

Angoli: 3-5. Recupero: 1’ – 4’.

