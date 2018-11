Costa d’Amalfi: sospesa la gara con il Faiano per impraticabilità del campo

La pioggia si è abbattuta ininterrottamente sul comunale 23 giugno 1978 di Pontecagnano, dove si stava svolgendo la gara tra Costa d’Amalfi e Faiano. Nella prima frazione di gioco, i costieri subiscono il gioco dei padroni di casa, che preferiscono trovare soluzioni lunghe per gli attaccanti: verso la fine del 45 minuti di gioco è Mascolo a preoccupare la retroguardia avversaria, per ben due volte.

La tenuta del campo nel primo tempo era decente, ma è peggiorata nel secondo tempo: al 50′ l’arbitro Franza ha fatto rientrare le squadre negli spogliatoi. Dopo un momento di indecisione e il temporaneo arrestarsi delle precipitazioni, la terna opta per la ripresa del gioco, facendo rifare le linee del campo. Intanto sul piano del gioco, il Costa d’Amalfi è risultato più pericoloso con un palo di Vigorito, ed un gol annullato per fuorigioco a Cestaro. Il Faiano rimane in dieci per l’espulsione di Consiglio.

La partita si svolge fino all’ottantesimo, quando l’arbitro decide che la gara non può proseguire. La situazione a Pontecagnano è estrema a causa del forte acquazzone, ed il proseguire della partita ha messo a serio rischio la salute degli atleti. Il direttore di gara ha richiamato le squadre negli spogliatoi, ed ora, secondo il regolamento, la gara dovrà ripetersi partendo dal primo minuto di gioco.