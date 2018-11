Costa d’Amalfi – Sant’Agnello, derby vivace ma è pari

Alla rete di Mosca nella prima frazione risponde nella seconda Marino

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COSTA D’AMALFI – SANT’AGNELLO 1-1

Reti: 36º rig Mosca – 75º Marino

COSTA D’AMALFI: Napoli, Pisapia, Marseglia (60º Palumbo), Vissicchio (55º Apicella), Milvatti (45º Senatore), Vigorito, Bovino (75º Lambiase), Lettieri, Marino (80º Ronga), Mascolo, D’Amora.

All. Ferullo (a disp. Lembo, War, Palumbo, Apicella, Senatore, Lambiase, Ronga, Catalano, Di Landro)

SANT’ AGNELLO: Formisano, Alfano, Piacente, Veniero, D’Alesio, Di Donna, Liguori (84º Frulio), Strianese (70º Nocerino), Mosca (63º Ascione), Lauro (50º Vitale), Fiorentino (90º Vanacore).

All. Serrapica (a disp. Zurino, Di Giulio, Guadagno, Vanacore, Nocerino, Frulio, Ascione, Esposito, Vitale)

Arbitro: Vincenzo Piscopo di Frattamaggiore

Assistenti: Michele Mistico (Torre del Greco) – Giacinto falco (Frattamaggiore)

Ammonizioni: Marino, Marseglia – Piacente, Di Donna, Liguori, Strianese

Angoli: 5-4 Sant’Agnello

Recupero: 1’ – 4’

C’è rammarico, c’è rammarico per un punto che, sul campo, sta stretto al Costa d’Amalfi. Eppure la gara si stava mettendo male, ma la Dea bendata quest’oggi non ha aiutato i biancazzurri (quest’oggi in maglia gialla).

Primi 15 minuti di assoluto predominio, con tre chiarissime occasioni da rete fallite davanti a Formisano: prima con Marino, per ben due volte, e poi con Mascolo.

Gli uomini di mister Ferullo peró, inspiegabilmente, si “siedono” letteralmente, lasciando campo agli ospiti.

Al 36º l’arbitro concede un rigore, netto, al Sant’Agnello, per l’atterramento di Fiorentino: dagli 11 metri Mosca realizza il vantaggio.

Nella ripresa i padroni di casa provano a chiudere gli avversari nella propria metà campo, rischiando anche qualche contropiede, ma prima Marino e poi Mascolo non riescono a trovare la via della rete. Nell’ultimo quarto di gara il Sant’Agnello serra le fila cercando di fare muro, ma a 15 dalla fine Marino trova il varco giusto, trovando il meritato pareggio. Il finale è al cardiopalma, con i biancazzurri alla ricerca veemente del gol vittoria, ma, a pochi metri dalla porta, prima Senatore e poi Mascolo, falliscono il match point in maniera clamorosa, sancendo un pareggio strettissimo ai locali.

C’è rammarico, ma anche la consapevolezza che forse oggi non era giornata. Adesso bisogna tornare a lavorare, e pensare alla prossima gara, quando gli uomini di mister Ferullo faranno visita al San Tommaso, in un vero e proprio big match.

