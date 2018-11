Costa d’Amalfi, pari e rimpianti con il San Tommaso

Che peccato!! Il Costa d’Amalfi esce con un punto dal Comunale di Pratola Serra, contro la seconda in classifica, ma forse con tanti rimpianti.

Costieri che nella prima frazione giocano meglio e dettano il gioco. I biancazzurri trovano il vantaggio con Marino al 22esimo, che sfrutta una grande incursione di Marseglia sulla sinistra. Passano cinque minuti e il San Tommaso trova un calcio di rigore, e dagli 11 metri Trimarco pareggia. I costieri potrebbero ritornare in vantaggio, ma Apicella tutto solo spreca davanti a Di Donato. Nella ripresa la gara diventa intensa, e al 54º, Russomanno, entrato da appena 10 secondi, lascia i padroni di casa in dieci. Gli uomini di mister Ferullo cominciano a spingere sull’acceleratore, e al 67º trovano il nuovo vantaggio, con Marino che sfrutta un preciso assist di Apicella, battendo Di Donato in uscita. Ma ancora una volta, dopo due minuti, erroraccio difensivo dei costieri e Avallone un regalo di Natale anticipato, battendo un incolpevole Napoli.

Il finale diventa thrilling, con le due squadre che provano a vincere, ma il tanto agonismo non riesce a portare azioni concrete.

Un peccato per i ragazzi di mister Ferullo, ma tutto sommato è un buon punto, trovato sul campo di una grande di questo campionato.

Adesso bisogna fare tesoro di questa gara e pensare alla prossima gara, quando al San Martino di Maiori arriverà un’altra big, l’Agropoli. (Ufficio Stampa Costa d’Amalfi)

TABELLINO

10ª GIORNATA

Comunale di Pratola Serra (AV) – 10/11/2018, ore 14.30

SAN TOMMASO – COSTA D’AMALFI 2-2

22º Marino – 29 Trimarco – 67º Marino – 69º Avallone

SAN TOMMASO

Di Donato, Tizio (78º Liguori Fra), Avallone (85º Zollo), Cucciniello (57º Forino), Loreto, Arzeo, Rapolo, Liguori Sab, Trimarco (71º Samake), Sabatini, Capaldo (54º Russomanno).

All. Messina (a disp. Amabile, Notaro, Marciano, Forino, Zollo, Nappo, Samake, Russomanno, Liguori Fr)

COSTA D’AMALFI

Napoli, Pisapia, Marseglia, Senatore (76º Di Landro), D’Amora, Vigorito, Bovino, Lettieri, Marino, Apicella (67º Mascolo), Palumbo (52º Cestaro).

All. Ferullo (a disp. Lembo, Milvatti, Cestaro, Vissicchio, Reale, Lambiase, Ronga, Di Landro, Mascolo)

Ammoniti: Vigorito, Cestaro, Mascolo – Tizio – Cucciniello, Liguori, Sabatino

Angoli: 8-4 per il San Tommaso

Recupero: 1’ – 4’

Note: Espulso al 54º Russomanno per una gomitata su Vigorito.