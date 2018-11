Così lo storico calzolaio di Battipaglia conquista il primato delle aziende innovative La bottega nata nel 1916 si aggiudica l’Europe’s Road To Growth

BATTIPAGLIA – L’Europa cresce a Battipaglia: parola di Google e del Financial Times. L’innovazione non è in una sofisticata fabbrica; il futuro ha l’antico odore del pellame e del cuoio. Una delle più antiche professioni del mondo finisce sotto i riflettori a causa della digitalizzazione. In tutto il vecchio continente, l’azienda artigianale che meglio di chiunque altro ha saputo trarre giovamento dall’innovazione è una calzoleria battipagliese che ha compiuto 102 anni: in “Europe’s Road To Growth”, il report redatto dagli esperti di Financial Times e di Google, c’è “La Bottega del Calzolaio”, un’antichissimo laboratorio cittadino. Nel 1916, un sedicenne di Castelnuovo di Conza aprì una calzoleria: il compianto Luigi Del Vecchio non avrebbe mai potuto immaginare che a novembre 2018 un suo pronipote sarebbe stato accolto tra gli applausi al Google Atelier di Bruxelles. Eppure sul palco con Matthew John Brittin , presidente della sezione “Business & Operations” di Google Europa, Medio Oriente e Africa, c’è proprio Orazio Del Vecchio , un calzolaio di 31 anni che porta avanti l’attività centenaria, passata da bisnonno Luca, nonno Francesco e papà Gerardo ai giovani Luca, 34 anni, Orazio, Emanuele , 20, e Francesco , 17. Sono i quattro fratelli che hanno sedotto Google e il Ft: quella bottega è nella top 100 delle aziende che trascinano l’Europa verso la crescita (ci sono solo altre 10 imprese italiane) ed è capofila nella sezione delle imprese artigiane alle prese con la trasformazione digitale.

Carmine Landi LA CITTA