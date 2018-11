Controlli della Polizia a Battipaglia: arrestato spacciatore di droga e sequestrata marijuana

Questa notte, personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e del Comando di Polizia Locale, nel corso di mirate attività finalizzate a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto L. D.R. di anni 31, residente nel Comune di Eboli, ritenuto responsabile del reato di detenzione di

sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita in località Corno D’Oro del Comune di Eboli, è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di marijuana occultata all’interno di cinque contenitori, oltre ad un bilancino digitale e una somma di denaro ritenuta il provento dell’attività di spaccio.

L’incensurato L. D.R. è stato dichiarato, pertanto, in arresto ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90.

Il Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica ha disposto che l’indagato venisse collocato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in

attesa della successiva convalida d’arresto, che si terrà dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno.