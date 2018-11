Il tema concernente l’ambiente è quello che dovrebbe essere sensibilizzato maggiormente nell’epoca in cui viviamo, dato che non è soltanto frutto di fantasia che ci sia un consistente sbalzo dell’intero ecosistema e che siamo tutti a rischio. Ultimamente sono intervenute numerose associazioni a dare un monito per la salvaguardia dell’ambiente, tra cui perfino l’ONU. Le città sull’intera superficie terrestre occupano davvero ben poco, soltanto un 3%, ma l’impatto ambientale che hanno è disastroso in quanto consumano il 75% delle risorse naturali. Proprio a tal scopo è in corso un evento a Mantova, dal 28 novembre al 1 dicembre, per discutere proprio su come sia realmente possibile la forestizzazione urbana. L’evento si chiama “World Forum on Urban Forests” ed è stato promosso dalla Fao, ovviamente organizzato dal Comune di Mantova, dal Politecnico di Milano, da Sisef (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale) e da un team internazionale composto da tecnici altamente specializzati nel settore: oltre 40 esperti provenienti da oltre 50 Paesi. Durante l’evento si sta focalizzando l’attenzione sui potenziali benefici che si possono ottenere dall’integrazione di aree verdi nelle città. Alcune città nel mondo già lo stanno facendo, ma sono ancora troppo poche. L’Italia ha ospitato quest’evento al fine di trarne un vantaggio in termini di sviluppo, e il Comune di Sant’Agnello della Penisola Sorrentina, è stato premiato per l’impegno che ci sta mettendo circa questa tematica. L’evento ospita anche concerti, workshop, promuove escursioni e proiezioni cinematografiche.

