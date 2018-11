Commissariare la Fondazione Ravello. La richiesta del sindaco Di Martino per uscire dalla palude. Fate presto!

Ravello, Costiera amalfitana. Bisogna commissariare la Fondazione Ravello e bisogna fare presto. La richiesta del sindaco Salvatore Di Martino resa nota ieri sera durante un consiglio comunale tumultuoso è forse l’unica cosa sensata che si possa proporre per salvare un’istituzione modello per la Costa d’ Amalfi , per la Campania e per il Sud Italia.

La Fondazione Ravello era una struttura invidiata da tutti, la programmazione anticipata mesi prima, un’organizzazione che provvedeva a contattare gli sponsor privati e riusciva anche a diventare quasi autonoma, poi la politica ha preso il sopravvento e il Comune è stato poi espropriato del proprio ruolo, della sua dignità.

Dignità e centralità che sono stati da sempre cavallo di battaglia del sindaco Salvatore Di Martino che ora con senso di responsabilità ed amore per la Città è intervenuto presso la Regione Campania e De Luca.

Mentre tanti chiacchierano i fatti sono che fra un mese scadono tutti i contratti della Fondazione Ravello, il segretario in primis e non solo. Insomma si potrebbe prospettare il caos.

Una volta, invece, ci si attivava per chiedere sponsor a società private sin da ora, prima che si facessero i bilanci di previsione, si programmava già la stagione successiva, si lavorava per un Festival ammirato in tutta Europa e non solo.

C’è da mettere in rete il Progetto Ravello, l’Auditorium Oscar Niemeyer, poi si parla di spazi a Villa Rufolo, ma non ci si rende conto che con questa incertezza nessuno può prendere alcun tipo di decisione?

Se si ama davvero la propria città , tutti, nessuno escluso, dovrebbero premere affinché la Fondazione si dia una mossa, se non esce da questa palude rischia di morire e forse l’unico a rendersene conto è stato proprio il sindaco, che non ha chiesto prebende per se, ma ha chiesto di salvare la Fondazione. Il 31 dicembre , quando scadranno tutti i contratti, sarà il caos se non si fa qualcosa subito, ed il 31 dicembre è domani.

Si pensi una volta tanto al bene del paese tutti insieme. Fate presto!