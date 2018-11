Circumvesuviana. Un MetroStar perde un pezzo lungo i binari, sospesa la regolare circolazione per motivi di sicurezza

Ancora disagi sulla Circumvesuviana. Questa mattina un MetroStar, mentre percorreva il tratto da Piazza Nolana a Piazza Garibaldi, ha perso un pezzo del pantografo, dispositivo di captazione dell’energia elettrica dalla linea aerea di contatto. Il pezzo si è staccato ed è finito sui binari da dove è stato successivamente recuperato. L’Eav ha interrotto la regolare circolazione dei treni per permettere di eseguire le necessarie operazioni di verifica della sicurezza e del perfetto funzionamento della linea aerea. Conseguentemente si sono creati notevoli disagi per i viaggiatori che sono stati costretti ad attendere a lungo prima che la circolazione venisse ripristinata in modo regolare.