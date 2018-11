Circumvesuviana, Eav taglia fermata a Ponte Persica fra Pompei e Castellammare. Sant’Agnello siamo ancora alle parole . La tratta Napoli – Sorrento è sicuramente la più importante della rete in Campania, per afflusso e per interesse turistico, eppure c’è ancora molto da fare. Anche se dei miglioramenti De Gregorio li sta facendo, a Piano di Sorrento, dopo la documentata campagna stampa di Positanonews, primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, con l’intervento del sindaco Vincenzo Iaccarino , si è rimessa a nuovo con una operazione anche comunicativa positiva, con i murales che la hanno abbellita , i biglietti e altro, a Pompei Scavi abbiamo visto una bella stazione, Wi fi gratis, tante informazioni , anche se dopo le sette di sera è tutto chiuso li intorno, poi le note positive del Sorrento express che fa Sorrento , Vico Equense, Pompei , Ercolano e Napoli in vagoni comodi eleganti e in breve tempo, e la funivia per il Faito di Vico Equense, la notizia negativa è la chiusura di Ponte Persica . Chiusa temporaneamente per consentire i lavori di raddoppio dei binari tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, non sarà mai più riaperta. Le luci dei convogli si sono spente definitivamente.

I cittadini scendono sul piede di guerra e lanciano un grido esasperato: «Così siamo completamente isolati». «Non possono chiuderci in faccia l’unica porta di ingresso verso il mondo esterno». La frazione di Pompei di Ponte Persica è infatti, tagliata fuori da tutte le realtà esterne. Oltre alla stazione della Circumvesuviana non ci sono altri mezzi pubblici di collegamento tra Ponte Persica e i grandi centri cittadini. Per gli studenti e i lavoratori pendolari, la soppressione rappresenta una vera e propria tragedia. Il 65 per cento dei residenti studia e lavora fuori da Ponte Persica. Francesca ha 19 anni ed è al suo primo anno di Lettere Moderne alla «Federico II» di Napoli. Da grande sogna di fare l’insegnante. «Senza una stazione come posso salire sul treno che mi porta verso il mio sogno da realizzare?». Il quartiere è già martoriato dalla storia passata, in quanto bollato da sempre per essere il regno indiscusso del clan Cesarano. Questa ulteriore batosta di emarginazione non gioverà affatto al suo futuro di riscatto e di sviluppo. I giovani che cercano un riscatto attraverso lo studio e il lavoro si vedono tagliati fuori. Virginia La Mura e Tommaso Malerba, rispettivamente senatrice e consigliere regionale del M5S hanno voluto un faccia a faccia con i residenti per nformarli in modo chiaro. Dalla documentazione consegnata agli attivisti di Ponte Persica che si stanno battendo affinché il loro quartiere non sia condannato all’isolamento. Per le comunità di Ponte Izzo, Ponte Persica e via Corsa, saranno enormi i disagi dei cittadini, specie per studenti, lavoratori pendolari, anziani.

Parte invece la riqualificazione della stazione Circum di Sant’Agnello. Alfonso Longobardi, consigliere regionale e vicepresidente della commissione bilancio, ha incontrato, ieri, il sindaco Piergiorgio Sagristani e i tecnici Eav presso gli uffici della Soprintendenza: «è stata una riunione positiva che ci ha portato a compiere un passo avanti importante».

Sul tavolo tecnico-politico sono state analizzate le modalità procedurali da attuare per portare a termine un intervento «ormai non più rinviabile, viste le difficili condizioni di sicurezza che ogni giorno vivono migliaia e migliaia di pendolari e utenti della vesuviana». «La stazione di Sant’Agnello – continua Longobardi – come è noto, va assolutamente rimessa a nuovo, anche perché costituisce uno dei principali punti di ingresso in Penisola Sorrentina». Ma se davvero si vuole fare una cosa buona per la Penisola Sorrentina si dovrebbero far corse tutta la notte , una ogni ora, e poi di giorno farla diventare metropolitana, migliorerebbero notevolmente la vivibilità e viabilità.