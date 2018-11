CILENTO COLLIANO, AUTISTA DI PULLMAN FERMATO IN STATO CONFUSIONALE

Stava guidando un pullman con studenti a bordo, ma in stato confusionale. Fermato lungo la tratta Salerno-Colliano e trasportato in ospedale per l’alcol test

L’autista del pullman di una linea privata è stato fermato dai Carabinieri lungo la tratta Salerno-Colliano nel pomeriggio di oggi. L’uomo stava guidando in stato confusionale un autobus con a bordo studenti, quando la sua corsa è stata interrotta dalle Forze dell’Ordine.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Battipaglia, attivata dal 118 intorno alle ore 15:10. I volontari hanno quindi provveduto a trasportare l’uomo presso l’ospedale di Oliveto Citra con un’ambulanza di tipo B per effettuare l’alcol test.

