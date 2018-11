CILENTO Castellabate, abusivismo edilizio: assolto albergatore

CASTELLABATE – Assolto il titolare dell’albergo “Da Carmine”, Mario Verrone rispondeva di abusi edilizi. La sentenza di primo grado è stata emessa dal giudice monocratico Avagliano del tribunale di Vallo. Assolto anche il tecnico Raffaele Pascale di Castellabate, che fungeva da direttore dei lavori. Il cantiere contestato dai giudici vallesi è l’ampliamento su tre livelli della struttura ricettiva della costa cilentana. Tre anni i sigilli che bloccarono i lavori. A far scattare l’inchiesta fu una denuncia di un comitato per la difesa del territorio. Gli ambientalisti posero l’accento su quella parte della struttura, a piombo sul mare, che stava venendo su dopo un iter burocratico molto travagliato. Le indagini della procura, che si avvalse dell’ufficio tecnico comunale, andarono a ritroso, fino a nove anni fa, quando fu avviata la pratica edilizia esaminata in una conferenza dei servizi del Suap di Vallo della Lucania. Per gli inquirenti quel verbale – siglato nel mese di novembre del 2009 – era “palesemente falso”, privo di allegati fondamentali, che avrebbe, in seguito, inficiato anche quello per il rilascio del titolo autorizzativo, avvenuto cinque anni dopo, nel 2014. Per la Procura era carente di alcuni pareri di enti sovracomunali, vincolati sul piano ambientale e paesaggistico. E batteva, inoltre sul particolare che in quella zona del Parco del Cilento non potevano essere creati nuovi volumi, né aumentati quelli esistenti.

(m.l.) LA CITTA