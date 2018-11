CILENTO Atena Lucana (Salerno): banda di ragazze incensurate specializzate in furto di biancheria intima, tre giovani diciottenni arrestate dai carabinieri colte in flagranza

13/11/2018 – Tre ragazze diciottenni del Vallo di Diano sono state arrestate per furto pluriaggravato in concorso tra di loro. Le tre giovani, tutte incensurate, nella serata di ieri sono entrate in un centro commerciale cinese di Atena Lucana e, dopo aver messo fuori uso con un coltello i dispositivi antitaccheggio, si sono impossessate di capi di abbigliamento di vario genere, soprattutto di lingerie. Le tre giovani sono state colte in flagrante dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina all’interno dei camerini mentre cercavano di occultare in alcune borse l’abbigliamento rubato. I militari dell’Arma erano stati allertati dai proprietari del centro commerciale insospettiti dallo starno comportamento delle tre ragazze.

(Rassegna Stampa – Il Mattino)