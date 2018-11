Ciao Francesco

Sorrento. Chiude il Centro di Igiene Mentale vengono “deportati”, come dicono alcuni usando provocatoriamente questo termine, i malati mentali, strapiantati da un luogo dove erano abituati a stare, una sofferenza anche per le persone normali, ma la normalità di chi è ?

Ecco il post della cara Teresa Cacace

Eccoci qua!! Scattammo una prima foto, ne scattammo un’altra, adesso abbiamo fatto anche il selfie …. Ma non abbiamo concluso niente ..

È così, nella Vita ci sono scelte e conseguenze.. Le scelte sono state fatte dagli altri per un eventuale “risparmio” e le conseguenze verranno subite dai “deboli” … Io, con altri e Francesco abbiamo tentato con incontri, post, fiaccolate, telefonate, insomma con quel che si è potuto organizzare di far “esistere” i cosiddetti “malati di mente” nella nostra società, (dove hanno sempre vissuto) ma … inutilmente .. il contratto di fitto è stato revocato, gli ambulatori a Sant’Agnello pare li stiano sistemando, i Nostri Sindaci dicono di non avere una struttura idonea, e loro ???

Be, loro ieri mattina sono stati trasferiti a Terzigno, in una struttura nuova, bella, lontano dal mondo!

Una struttura che li ospiterà senza che possano creare “problemi”a qualcuno!

I grandi dirigenti saranno “promossi” per aver fatto “risparmiare” alla nostra Sanità una struttura di Salute Mentale …

Io?

Io non capisco, ma devo accettare… Io non capisco questo Mondo per chi è? Non capisco la Nostra Sanità chi dovrebbero tutelare !!!

Questo mondo non è per la compassione, per la sensibilità, per l’aiutare gli altri, per…. No!

Questo Mondo è solo per i Soldi, i Grandi Conti… Il resto che ne consegue passa sulla pelle di tutti noi senza poter fare niente !!