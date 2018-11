Chef in strada, per l’evento a Scampia di Napoli per i senza fissa dimora anche il nostro Marco Di Martino di Vico Equense. Ne sta facendo di strada Marco e continuerà, fra i primi a parlarne noi di Positanonews, ma ora viaggia spedito fra eventi, iniziative e riconoscimenti, ma anche manifestazioni di solidarietà dalla Costa di Sorrento con i migliori chef della Campania per un’opera davvero buona e meritevole.

Giovedì 8 novembre dalle ore 19.00 si svolgerà presso il Centro sportivo sociale e anti-camorra “The Star Judo Club” ovvero la palestra di Gianni Maddaloni, la seconda edizione di Chef in Strada – Quant’è “buona” la solidarietà.

Il Service “STELLE IN STRADA”, il cui ideatore e responsabile è Roberto Milano, si occupa dal 2002 della drammatica problematica sociale delle persone senza fissa dimora e dei cosiddetti “nuovi poveri”, spesso “vittime” dell’isolamento e dell’esclusione sociale.

Ogni anno, settimanalmente, nei pressi della stazione centrale di Napoli sono distribuiti circa 11000 pasti caldi, totalmente a costo zero.

Il giovedì oltre ai pasti caldi sono contestualmente effettuate visite sanitarie, grazie a medici volontari e vengono distribuiti gratuitamente farmaci da banco. Inoltre ogni mese circa si organizzano “notti bianche”.

La prossima notte bianca, Chef in Strada – Quant’è “buona” la solidarietà, vedrà la collaborazione dell’Istituto Alberghiero Vittorio Veneto di Scampia con 12 studenti per la preparazione delle pietanze unitamente a chef professionisti partecipanti e ulteriori 15 studenti per il servizio sala durante l’evento. Ogni pietanza sarà preparata direttamente al centro sportivo con il supporto di cucine e attrezzature mobili Mokit.

La “mission” dell’evento è di sensibilizzazione verso le persone bisognose di Scampia vittime della povertà, della camorra e dell’isolamento sociale; a loro sarà offerta una cena esclusiva a titolo gratuito, realizzata per l’occasione.

I protagonisti della serata :

Mokit – The Moving Kitchen-S. Giovanni a Teduccio NA: Cucina mobile completa con moduli friggitoria e bar.

Istituto Alberghiero Vittorio Veneto-Scampia NA: 15 studenti di cucina per la preparazione delle pietanze e 12 studenti di sala per la cura del servizio.

Chef Gianfranco Salatino-Mokit NA

-Fusillo con pomodorino giallo e provolone del monaco.

Chef Rosario Parisi-La Locanda dei Borboni NA -Genovese della tradizione.

Chef Marco Di Martino-Leo Club-Vico Equense NA

-Risotto al pomodoro San Marzano gambero crudo, salsa di basilico, crema di formaggio e limone sciroppato.

Chef Fabio Ometo

-Mescafrancesca fagioli tondini, totani e salsa di scarola.

Chef Fabio Stefano Crispino-3 Bien Bistrot- Frattamaggiore NA

-Mozzarella di bufala DOP con cuore di gambero blu della Nuova Caledonia e gambero rosso crudi su un pesto di noci atellana .

Chef Ciro Esposito-Vigliena-S.Gioviovanni a Teduccio NA

-Frittura mignon della tradizione napoletana( frittatina di pasta,panzarotto,arancino,scagnuozzo).

Chef Mario Cipolletta -La Padella NA

-Frittatina di maccheroni

Mastro fornaioDomenico Fioretti Carinaro CE

-Panini cafoncelli, bun ai cereali, bun pomodoro e olive.

Maestro pasticciere Antonio Ferrieri-Cuori di sfogliatella – NA

-Le sfogliatelle.

Azienda Perna -Somma Vesuviana NA

Vino Catalanesca, pomodorino giallo, pomodorino del piennolo e confettura di albicocca pellechiella. Azienda IL CASOLARE DIVINO -Alvignano CE Vino rosso Pallagrello Nero Tralice 2016

Pastificio Arte& Pasta- Boscoreale NA

Centro sportivo sociale e anti-camorra

“The Star Judo Club”

Viale della Resistenza- Scampia NA