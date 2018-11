Cetara, fornitura libri di testo per scuola secondaria. Ecco come fare

Il Comune di Cetara con decreto dirigenziale n.51 del 04.07.2018 , pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 09/07/2018, ha ottenuto dalla Regione Campania i fondi per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 in favore degli alunni, appartenenti a famiglie meno abbienti, che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.

La somma assegnata è di 2608,33 euro per l’anno scolastico vigente. Possono beneficiare di questi fondi, i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, appartenenti a famiglie il cui reddito per l’anno 2018 non sia superiore ad un valore ISEE di Euro 13.300,00. Il Comune provvederà ad assicurare la fornitura anche a studenti residenti nel suo territorio, ma che frequentano scuole di altre Regioni, laddove non viene assicurata.

Le famiglie potranno far richiesta per la concessione della fornitura libri di testo, compilando l’apposito modello, da ritirare presso le Segreterie Scolastiche ed allegare:

Scontrini fiscali o fattura, con elenco analitico dei libri; Dichiarazione ISEE relativa all’anno 2018 e relativa attestazione ISEE; Documento di riconoscimento.

Gli istituti scolastici, una volta acquisite le richieste di fornitura libri di testo pervenute, le trasmetteranno al Comune sul cui territorio di ubicazione: si ricorda di consegnare i modelli, completi della documentazione prevista, pena l’esclusione della richiesta. Il termine per la presentazione delle richieste è fissato al 14 dicembre 2018.