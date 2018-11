Cecchi Paone aggredito da Silvia Provvedi al Grande Fratello, le reazioni a Positano il paese della Costiera amalfitana dove il regista ha casa. Dal mare della costa d’ Amalfi alla casa del Grande Fratello per il presidente onorario della squadra del San Vito Positano sono guai e dolori con le donne

Tensione alle stelle in Casa tra Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone. I due si sono affrontati duramente dopo le critiche del giornalista sulla relazione di Silvia con Fabrizio Corona.

“Oltre a dare insegnamenti di vita, te la godi almeno un po’? – ha chiesto provocatoriamente Silvia ad Alessandro – Oltre alla cultura c’è una sensibilità che ti manca. Dovresti imparare l’educazione e il bon ton. Tu insegni il bon ton e non lo applichi”. “Io insegno la responsabilità” ha risposto Cecchi Paone, mandando su tutte le furie Silvia: “Tu non devi dare insegnamenti a nessuno – ha tuonato, quasi in lacrime – A me non interessano i tuoi insegnamenti. Sei un presuntuoso e arrogante. Tu non sai niente di me, non sei mio amico e non sai un bel niente. Ti volevo vedere a fare quello che ho fatto io. Stai muto. Quello che ho fatto io merita rispetto. Io sono un esempio”

Le reazione a Positano non si sono fatte attendere “Alessandro ha espresso un suo parere, forse provoca ma è nel suo modo di essere, mentre è stata lei ad avere una caduta di stile”