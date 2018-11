Cavese,incidente d’auto per il giovane Nunziante

Cavese: ci sono brutte notizie , per circa due mesi i metelliani dovranno fare a meno del giovane jolly Christian Nunziante. Il calciatore – riportano i colleghi de Il Mattino – la notte scorsa è stato vittima di un grave incidente automobilistico che gli ha causato problemi alle vertebre dorsali che lo costringeranno a un periodo di riposo di circa quaranta giorni.

CAVESE – 10ma nel Girone C con una media di 1.37 punti: da neopromossa condividere in toto lo stesso percorso del Catanzaro, squadra che sicuramente era partita con tutt’altri obiettivi di vertice, è sicuramente un orgoglio per i metelliani, così come aver imposto il secondo stop stagionale alla capolista Trapani. Non c’è una grande prolificità, viste le sole 7 reti segnate (al netto della Viterbese, si tratta del secondo peggior attacco del girone) e al contrario sono 9 le reti subite, fatto che porta la differenza reti in negativo. Ma la media punti ottenuta finora lascia presagire un campionato tranquillo, con possibilità di vista playoff, considerato il percorso similare fatto da Triestina e Mestre nella scorsa stagione.

fonte:tuttomercatoweb