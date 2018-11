Cavese-Juve Stabia: stasera derby spettacolo al Simonetta Lamberti

Il derby del Simonetta Lamberti sarà a porte aperte, ed è già vinta la gara tra Juve Stabia e Cavese. Le società hanno collaborato a tal fine in questi giorni, infatti lo stabiese Franco Manniello e l’amministratore unico metelliano Massimiliano Santoriello sono riusciti a convincere il Prefetto nel ritirare il provvedimento di restrizione dell’ingresso ai soli tifosi con tessera.

Il match potrà svolgersi senza le proteste degli ultras di casa, che potranno abbracciare la tifoseria ospite nel ricordo di Catello Mari, difensore nativo di Castellammare di Stabia, che nel 2006 è scomparso prematuramente dopo i festeggiamenti per la promozione della Cavese: la vittoria sul Sassuolo fu propiziata da una grande prestazione dei metelliani.

Mister Caserta per questa occasione conferma il suo 4-3-3 con Branduani tra i pali. In difesa Allievi sostituirà l’assente Marzorati al fianco di Troest con Vitiello terzino destro e Aktaou sulla fascia mancina. Lungo la mediana spazio a capitan Mastalli accanto a Calò e Carlini alle spalle del tridente con Di Roberto, favorito su Elia, sulla fascia sinistra con Melara sul fronte opposto e Paponi punta centrale, a causa dell’assente Canotto.

La partita tra Juve Stabia e Cavese vede tanti ex nelle fila degli aquilotti: c’è il terzo portiere Vono che nel 2010/11 che portò le vespe in serie B. In avanti vi sarà Rosafio, mentre a centrocampo figura Favasuli, leader delle vespe nelle passate stagioni. La partita sarà arbitrata dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Rinaldi di Roma 1 e Nicola Nevio Spiniello di Avellino.