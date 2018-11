Cavese che impresa! In dieci riprende il Rende all’ultimo minuto, ecco cosa è successo

CAVA DE’ TIRRENI Il Rende sciupa la possibilita di vincere la settima partita consecutiva subendo la rimonta della Cavese in pieno recupero. I biancorossi di Modesto non hanno sfruttato al meglio il vantaggio di aver giocato in superiorità numerica per un’ora di gara a causa dell’espulsione del portiere di casa Vono per fallo da ultimo uomo su Godano al 17′.

LA GARA

Erano stati gli ospiti a rendersi pericolosi con Vivacqua che dopo tre minuti si presentava tutto solo dinanzi a Vono che era bravo a respingere in angolo. La risposta dei padroni non si faceva attendere e dopo un minuto ci provava Migliorini dalla distanza, ma la mira risultava errata. Al 13′ Favasuli sciupava una ghiotta occasione di testa non centrando il bersaglio grande da ottima posizione. Al 17′ Manetta colpiva debolmente su corner di Rosafio, sul capovolgimento di fronte Godano approfittava di uno svarione di Palomeque costringendo Vono all’uscita, ed al fallo fuori area. Il direttore di gara optava per il cartellino rosso costringendo la Cavese a rimanere in dieci. Modica decidevaA di sostituire Bettini con il secondo portiere De Brasi. Al 26′ arrivava il vantaggio ospite con Godano che batte De Brasi con un potente rasoterra.

Ad inizio ripresa Modica tentava il tutto per tutto inserendo Inzoudine e Heatley in luogo di Sciamanna e Silvestri e le scelte si rivelavano giuste anche se dopo quattro minuti il direttore di gara annullava un gol a Vivacqua per una dubbia posizione di fuorigioco. I biancoblù creavano diverse occasioni ed era bravo Savelloni, dopo otto minuti, a superarsi su una conclusione potente in area di Bruno. I calabresi, nonostante la superiorità, scampato il pericolo erano apparsi leziosi subendo il gol del pareggio in pieno recupero dopo una dormita della difesa sfruttata nei migliore dei modi dall’attaccante di casa Heatley. Fabio Apicella, Il Mattino