Cavani torna- i tifosi ti aspettano

C omodo, state comodi: il telecomando in una mano e le immagini d’un calcio, il suo, quello di De Laurentiis, che sfilano all’orizzonte. Provate a guardare bene: ci troverete il Var, dunque gli arbitri, e le riflessioni su ciò ch’è stato (anche ad aprile scorso) e su quello che invece dovrebbe essere (un giorno, chissà); ma poi, e mica sfuocati, sempre in primo piano, la sagoma di Edinson Cavani, persino citato, e quella di Jean Clair Todibo, e tutt’intorno, ritroverete la Juventus, lo stadio (gli stadi), questo football con le sue ferite, che si possono (si potrebbero, si dovrebbero) curare. C’è un mondo nel quale Aurelio De Laurentiis si tuffa, lo attraversa per intero dalla serie A alla serie C, lo scavalca, lo annette in una dimensione reale che va ripulita dagli eccessi e dai veleni ambientali, dai sospetti e dai retropensieri, e prima di confezionarlo a sua immagine e somiglianza, lo infarcisce di aneddoti che partono dal Parco dei Principi e si poggiano sul lungomare di Napoli: comodi, state comodi, c’è da perdersi in quel panorama.

De Laurentiis, si ricomincia: e si riparte dalla «centralità» del Var in alcuni frammenti delle gare…

«Vicenda intorno alla quale c’è grande confusione: e, visto che in Italia siamo stati i primi ad introdurlo, può anche succedere che ciò accada. Però penso sia anche arrivato il momento di far chiarezza. Ho letto che Rizzoli ha riscontrato, nella sua analisi, sette errori evitabili: a me sembra, onestamente, una percentuale altissima dopo appena dodici giornate di campionato». Il Napoli è rimasto inchiodato dinnanzi al Var di Inter-Juventus: da quel giorno, Orsato non ha avuto più gare di spicco in Italia, ma in Champions League gli è toccata Atletico Madrid-Borussia Dortmund.

«Non mi faccia pensar male, allora». Ci basterà che dica tutto ciò che pensa…

«Che bisogna dare autorevolezza alle cabine di regia, quel luogo nel quale confluiscono le immagini di quattordici o sedici o non so quante telecamere». Invitava, un tempo, ad un tavolo di lavoro.

«Proposta sempre attuale: bisogna sedersi a parlarne, mentre qui le innovazioni si lanciano e poi vengono lasciate lì, senza migliorarle. C’è bisogno di trasparenza e semmai, quando capitano casi che lo richiedano, intervenire seriamente, anche con la richiesta dei danni. Non ci ho pensato a farlo l’anno scorso, un torneo sul quale avrei tante cose da dire. In Italia abbiamo attraversato Calciopoli: a pensar male si fa peccato…». E intanto il Var sta per sbarcare anche in Champions.

«E direi giustamente. L’hanno inventato per dare dignità agli arbitri, per aiutarli. E a questo punto che si conceda anche agli allenatori delle due squadre di poterne richiedere l’intervento almeno una volta a testa per ognuno dei due tempi». Tra gli argomenti del giorno, si direbbe dell’anno, c’è sempre Cavani.

«E’ stato bello rivederlo, abbracciarlo, portarlo nello spogliatoio: ha due figli a Napoli e non so come faccia a non farsi mancare Napoli? Ma la vedete quant’è bella? Qui c’è una parte del suo cuore e, se a fine campionato, Ancelotti vorrà e qualcuno a Parigi lo fa vivere male, questo potrebbe essere il suo porto rassicurante e sereno. Poi, se per caso De Laurentiis gli offre anche 6-7 milioni e il Psg lo cede ad una cifra simbolica, allora che fa, rinuncia?». Vi interessa, e non poco, il francese Todibo del Tolosa: diciannove anni, una promessa.

«Ci piacerebbe prenderlo, lasciarlo giocare altrove e poi inserirlo semmai da noi a giugno. Come con Koulibaly». Il mercato rimane sempre aperto, anche quello di gennaio dunque.

«Ma noi dobbiamo verificare ancora le qualità di chi sta giocando. E poi ci sono Meret, Younes che è una forza della natura, c’è Ghoulam che ricorderete di cosa sia stato capace nelle stagioni che hanno preceduto l’infortunio di novembre scorso; c’è Verdi che ha talento, che ha avuto qualche problema fisico ed è stato sfortunatissimo; come Chiriches che tornerà a febbraio». Quello che la politica deve fare per il calcio…

«Continuo a pensare che sia indispensabile correggere la legge Melandri e che di concerto il sottosegretario Giorgetti, persona garbata, e Gravina, dovrebbero dar seguito al decreto veltroniano con il quale aprire le gare per i diritti televisivi. I contenuti calcistici dobbiamo costruirli noi che produciamo il calcio. E poi, è urgente una legge anti-pirateria: sennò qui si muore». La sua voglia di riforma è ampia.

«C’è una disparità eccessiva tra la serie A e la serie B, tra la C e poi la D. L’idea del semi-professionismo mi piace, ma bisogna verificare le forze e gli spazi, altrimenti si creano campionati falsati, in cui ci saranno squadre che non potranno mai vincere. Va creata e distribuita la ricchezza, ma chi non ce la fa deve auto-eliminarsi». Rivedere i format diceva una volta.