CAVA DE’ TIRRENI – I vandali vestiti da Halloween: assalto al bus, danni e due feriti

CAVA DE’ TIRRENI – Travestiti con i costumi di Halloween hanno preso d’assalto il pullman della linea urbana 65. All’altezza della località Contrapone hanno lanciato pietre, bottiglie e uova marce all’indirizzo dell’autobus. Il bilancio dell’atto vandalico è inquietante: due passeggeri feriti alla testa e il pullman distrutto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso alle due persone ferite. Solo la settimana scorsa si era registrato un episodio analogo. Una banda di ragazzini prese a sassate il pullman della linea 65. Sconcertato dell’episodio il giovane consigliere comunale Luca Narbone che ha segnalato l’accaduto. Narbone, come gli stessi residenti della zona, chiedono che si facciano indagini immediate per identificare i responsabili. Sebbene gli atti vandalici si siano registrati nella frazione di Passiano non è così scontato si tratta di giovani del posto, ma potrebbero essere anche bande di altre frazioni.

di Simona Chiariello IL MATTINO