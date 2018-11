Cava de’ Tirreni: Stupende pestato a sangue nei pressi di Via Cuomo

Nuovo episodio di violenza tra ragazzi.

Il fatto è avvenuto martedì pomeriggio, dopo dopo l’uscita da scuola. Il ragazzo in questione, è stato picchiato a sangue in un parcheggio che si trova nei pressi di Via Cuomo, in pieno centro, vicino la sede comunale.

Gli aggressori avevano tutto l’apparente età di 16 anni e portavano lo zaino in spalla, evidentemente erano tutti usciti da scuola, e il ragazzo in questione è stato aggredito da altri due che lo hanno circondato per non permettergli la fuga.

Nel frattempo altri ragazzi lo picchiavano in viso; la violenza è stata tale che all’aggredito sono state procurate varie ferite, ed è anche uscito sangue da dietro le orecchie del malcapitato.

La zuffa formatasi ha attirato comunque l’attenzione di chi si trovava a passare.

Una giovane donna ha cercato di intervenire per fermare il pestaggio, ma non ci è riuscita purtroppo: la ragazza, infatti, è stata spinta ed è caduta in terra, questo solo per essersi “messa in mezzo”.

E’ sopraggiunta poi anche una persona anziana, alla quali gli aggressori hanno intimato di farsi i fatti propri. Alla fine è riuscito un uomo di sessant’anni a far finire il tutto: il sessantenne ha ordinato ai ragazzi di fermarsi altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri e gli aggressori sono fuggiti per la paura di essere poi individuati dalle forze dell’ordine.

Il ragazzino vittima della violenza è stato quindi accompagnato in un bar lì vicino per potergli prestare le prime cure e i primi soccorsi.

Le cause di questa violenza, dalle prime indiscrezioni, sembrerebbero legate ad un gelosia, quindi probabilmente una zuffa per contendersi una ragazza.

Intanto le indagini si sono già avviate e presto gli aggressori verranno identificati poichè la zona è sottoposta a sorveglianza tramite telecamere.