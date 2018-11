Cava de’ Tirreni, sassi contro l’autobus: risarciranno i genitori

CAVA DE’ TIRRENI – Toccherà alle famiglie dei due undicenni individuati e responsabili della sassaiola di Halloween, ripagare i danni procurati all’autobus danneggiato a Passiano e soprattutto ai due passeggeri coinvolti nell’atto vandalico e costretti a ricorrere alle cure ospedalierie per le ferite riportate. Nel frattempo continuano le indagini degli inquirenti per individuare gli altri responsabili, tutti appartenenti a un gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, che quella notte, si resero attaccarono immotivatamente il bus. Al momento, sentiti i due undicenni, non sono saltati fuori altri nomi e le forze dell’ordine stanno passando al setaccio amici e compagni di scuola.

Giuseppe Ferrara LA CITTA