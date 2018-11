Cava de Tirreni, oggi consiglio comunale . Lamberti chiede più sicurezza

Cava de Tirreni. Oggi alle 17,30 consiglio comunale nel corso della quale i consiglieri potranno rivolgere interrogazioni e interpellanze a risposta immediata, come avviene anche in Parlamento. L’istituzione di una seduta consiliare ad hoc, con la recente modifica del regolamento per le adunanze consiliari va nell’ottica di uno snellimento dei lavori dell’assise per favorire maggiore partecipazione dei cittadini. Tra le interrogazioni a risposta orale che verranno presentate in Consiglio, quella del consigliere Vincenzo Lamberti sui ritardi nella realizzazione del nuovo terminal dei bus nell’area Metropark. L’amministrazione sarà chiamata a rispondere sulle attività di questi mesi e sui tempi previsti per lo spostamento del capolinea degli autobus dall’area tre del trincerone, al nuovo terminal previsto nei pressi della stazione ferroviaria.

LA TUTELA

Lamberti inoltre sottoporrà all’attenzione dell’amministrazione un’interrogazione sulla sicurezza. «Considerando i vari fatti di criminalità che si sono verificati in città negli ultimi mesi, e i numerosi furti perpetrati nelle abitazioni in diverse frazioni – commenta – vogliamo sapere quali iniziative concrete l’amministrazione ha posto in essere e quali attività sta svolgendo con le forze dell’ordine per garantire presidio costante e quindi sicurezza ai cittadini e alle attività commerciali». Il consigliere comunale di minoranza Pasquale Senatore invece porterà al centro del dibattito in aula la situazione di via Gaetano Cinque. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori sull’ex strada statale 18 nel tratto tra Cava e Vietri. La realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione interesserà la zona tra lo svincolo che conduce alle frazioni cavesi di Alessia, Marini ed Arcara, fino alle prime case nel territorio di Vietri sul Mare, e costerà circa 20mila euro. Se Palazzo Sant’Agostino finanzierà l’opera con 5mila euro, i Comuni di Cava e Vietri pagheranno 7.500 euro ciascuno. Un anno dopo il protocollo d’intesa (il 17 novembre 2017) fra i tre Enti, si mette la parola fina ad una problematica annosa che causava disagi e pericoli agli automobilisti, specie nelle ore serali. Venerdì scorso, invece è stata inaugurata la pubblica illuminazione in via Arte e Mestieri, vicino alla rotatoria di Padre Pio, un altro intervento atteso da oltre trent’anni.

