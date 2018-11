Cava de’ Tirreni: Microcredito prospettive concrete per imprese e giovani

CAVA DE’ TIRRENI – Si terrà lunedì 19 novembre 2018 alle ore 16.30, presso l’aula consiliare del Comune di Cava De’ Tirreni, il convegno su Microcredito “Prospettive concrete per Imprese e Giovani”.

L’evento, promosso dal GAL Terra è Vita, intende essere un momento di confronto e di presentazione delle misure a sostegno delle imprese e dei giovani per favorire iniziative di autoimprenditorialità.

Dopo i saluti di Franco Gioia, presidente GAL Terra è Vita e di Vincenzo Servalli sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni, ci saranno gli interventio di Giuseppe Davidde, responsabile Business Systems Laboratory, Erminia Mazzoni, esperto di Diritto e delle Politiche per le libere professioni che si soffermerà sulla Misura del Selfiemployment. Seguirà l’intervento di Marco Paoluzi, responsabile Area Credito – Ente Nazionale Microcredito; mentre le conclusioni saranno affidate a Tommaso Amabile, presidente Commissione Cultura della Regione Campania

e Gianpaolo Basile, presidente Business Systems Laboratory.

“L’incontro di Cava de’ Tirreni – ha precisato il presidente del GAL Franco Gioia – conferma il nostro interesse per tutti i territori nei quali operiamo. Terra è Vita vuole favorire la conoscenza e l’utilizzo di tutti gli strumenti che possono favorire la crescita dei nostri territori e delle persone che li abitano. Durante questo incontro ci soffermeremo sulle opportunità concesse dal sistema creditizio e dalla Regione Campania per favorire l’autoimprenditorialità. Un’attività di promozione che rende amplia l’azione del GAL Terra è Vita e lo qualifica come agente di sviluppo locale a tutto tondo”.

Il GAL (Gruppo di azione locale) Irno-Cavese “Terra è Vita” nasce nell’agosto 2016 e ne fanno parte i comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul mare. La popolazione del GAL “Terra è Vita”, è pari a 142.127 abitanti, si tratta del più grande in provincia di Salerno.