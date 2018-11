Cava de’ Tirreni. Ladri entrano in un’abitazione in pieno giorno e scassinano la cassaforte, bottino da diverse migliaia di euro

Cava de’ Tirreni. Nel parco Luciano dei ladri sono riusciti ad entrare in un appartamento in pieno giorno (tra le 10 e le 11 di mattina). Sicuramente un piano ben studiato perché sapevano che in quel momento in casa non c’era nessuno e,dopo essere passati per la finestra, sono andati dritti alla cassaforte blindata che hanno aperto con un flex portando via 10.000 euro in contanti oltre a vari oggetti preziosi, tra cui un orologio dal valore di circa 15.000 euro. Sono poi scappati senza lasciare alcuna traccia che ne potesse permettere l’individuazione. Quando i proprietari hanno fatto ritorno all’abitazione hanno avuto l’amara sorpresa ed hanno immediatamente allertato i Carabinieri della stazione locale. Si stanno ora analizzando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza sperando di riuscire ad individuare i malviventi.