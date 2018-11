Si è tenuta a Cava de’ Tirreni, nella sede sociale del Piccolo Teatro al Borgo, la Conferenza stampa di presentazione della Stagione Teatrale 2018/ 2019, organizzata dalla storica compagnia in collaborazione con l’Associazione Arcoscenico.

Per la prima volta due realtà associative del territorio si vedono riunite nell’ideazione e organizzazione di un cartellone teatrale, che partirà il 17 e 18 novembre con Arcoscenico in “La voce rotta di Napoli” e terminerà nel mese di aprile del prossimo anno.

“Un segno di unità e di rottura col passato – ha dichiarato il Maestro Mimmo Venditti, decano del teatro metelliano e direttore artistico della Compagnia Piccolo Teatro al Borgo – voluto esplicitamente per provare a cambiare rotta rispetto all’isolamento delle associazioni del territorio”. A seguire Luigi Sinacori, presidente e direttore artistico di Arcoscenico, che ha presentato le sue proposte per la Stagione: “Un mix di teatro comico e drammatico, di classico e contemporaneo. Testi inediti – ha aggiunto – sui quali ci dedichiamo per offrire sempre prodotti originali”.

L’obiettivo è progettare una programmazione tale da rendere Il Piccolo Teatro di Cava, sito in Piazza Vittorio Emanuele III, presso l’ex Seminario sempre fruibile, nonostante “ormai da anni siamo orfani di un Teatro Comunale, ma non smettiamo di voler trovare una soluzione, e di metterci a disposizione di chi vorrà trovarla, per dare un contributo utile, per ridare un teatro alla città”, ha dichiarato il Maestro Venditti.

Il ricco programma prevede 10 opere alternativamente proposte dalle due compagnie, con la formula del doppio spettacolo sabato e domenica. È prevista anche la possibilità di abbonarsi.

Per info su abbonamenti e biglietti per singoli spettacoli cell. 3345989871

mail: arcoscenicoassociazione@gmail.com

Il via il 17-18 novembre con Arcoscenico, a seguire:

1-2 dicembre 2018

PICCOLO TEATRO AL BORGO – COSTRETTI A FARE MISERIA E NOBILTÀ

22-23 dicembre 2018

PICCOLO TEATRO AL BORGO – NATALE IN CASA CUPIELLO

19-20 gennaio 2019

ARCOSCENICO – FAME DI VITA

2-3 febbraio

PICCOLO TEATRO AL BORGO – NAPOLI MILIONARIA

16-17 febbraio 2019

ARCOSCENICO – UN FIGLIO A SORPRESA

9-10 marzo 2019

PICCOLO TEATRO AL BORGO – NON TI PAGO

30-31 marzo 2019

ARCOSCENICO – LA BANDA DEGLI ONESTI

13-14 aprile

PICCOLO TEATRO AL BORGO – LA FORTUNA SI DIVERTE

27-28 aprile 2019

ARCOSCENICO – UNA FAMIGLIA QUASI NORMALE

Spettacoli: sabato h 20.00 | domenica h 18.00