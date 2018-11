Castellammare di Stabia. Titolare di un bar di Viale Europa condannato per aver rubato energia elettrica

Castellammare di Stabia. Il titolare di un bar sito nel centrale Viale Europa è stato giudicato con rito direttissimo dai giudici del Tribunale di Torre Annunziata e condannato a sette mesi di reclusione con sospensione della pena per aver rubato energia elettrica. Il commerciante, infatti, aveva trovato un modo illegale per non pagare la corrente utilizzando il trucco del magnete applicato sul contatore che permette di azzerare il consumo. Lo sporco giochetto è durato per ben cinque anni fino a quando è stato scoperto dalla Guardia di Finanza che, in seguito ad un controllo eseguito insieme ai tecnici dell’Enel all’interno del locale commerciale, aveva segnalato l’anomalia. Immediatamente sono partiti gli accertamenti attraverso i quali i finanzieri hanno scoperto che l’uomo non pagava le bollette Enel da cinque anni evadendo una somma pari a circa 30.000 euro.