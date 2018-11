Castellammare di Stabia. Il sindaco chiede il fermo dei lavori al Viadotto San Marco per tutto il mese di dicembre

Castellammare di Stabia. Oramai tutti conosciamo benissimo il problema del traffico legato ai lavori sul Viadotto San Marco che comportano la chiusura notturna di un tratto di Statale Sorrentina e la chiusura nelle ore del giorno nella direzione da Sorrento a Napoli. Questo provoca ovviamente lunghe code nelle ore di punta per entrare a Castellammare di Stabia e nelle strade della città, con notevoli disagi. Il sindaco stabiese Gaetano Cimmino è convinto che il piano individuato dalla Prefettura non sarà in grado di reggere al traffico più intenso previsto nel periodo natalizio con il rischio di bloccare completamente Castellammare. E’ per questo che questa mattina il primo cittadino, accogliendo una proposta presentatagli dai consiglieri di maggioranza ed opposizione, ha inviato una lettera alla Prefettura di Napoli ed all’Anas nella quale chiede che nel mese di dicembre e fino alla fine delle festività natalizie vengano fermati i lavori di manutenzione al ponte del Viadotto San Marco. L’Anas aveva comunicato la sua intenzione di proseguire con i lavori fino al 21 dicembre ed ora si attende la risposta per sapere se la richiesta del sindaco stabiese verrà accolta.