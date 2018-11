Castellammare di Stabia. La giunta comunale approva la realizzazione di un parcheggio nei pressi delle Antiche Terme

Castellammare di Stabia. Oggi la giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio nel piazzale nei pressi delle Antiche Terme, al fine di combattere il fenomeno della sosta selvaggia in Via Brin e Via Duilio. Il progetto rientra tra quelli promossi dall’amministrazione volti ad un rilancio ed una riqualificazione di tutto il centro storico. Il sindaco Gaetano Cimmino ha diffuso una nota stampa nella quale si legge: “L’intervento consentirà di realizzare 140 posti auto, di cui 4 destinati ai disabili, a servizio delle Antiche Terme, del centro antico e dell’intera città. I posti auto da realizzare avranno una larghezza di 2,50 metri per una lunghezza pari a 5 metri, al fine di agevolare al massimo l’utilizzo del parcheggio, anche per le auto di maggiori dimensioni. L’opera sarà dotata di tutte le componenti impiantistiche necessarie e renderla completamente funzionale, nel rispetto delle normative vigenti. In particolare, verrà realizzato un impianto di pubblica illuminazione nell’ambito quale la posizione planimetrica di ogni singolo corpo illuminante, in conformità alle normative tecniche di settore, è stata determinata in modo tale da garantire una distribuzione uniforme del fascio luminoso sulla sede stradale e sui percorsi pedonali. Nell’area di intervento è stato previsto un impianto di smaltimento di acque meteoriche dotata di una vasca di disoleazione per il trattamento degli oli raccolti nel piazzale prima che le acque possano essere sversate nella fognatura pubblica esistente lungo Via Acton e collegata alla pubblica fognatura. Ciò consentirà la corretta regimentazione delle acque al fine di preservare l’equilibrio idrogeologico della sottostante preziosa falda acquifera. La pavimentazione sarà realizzata da conglomerato bituminoso tale da renderla impermeabilizzata, mentre tutti gli stalli e la viabilità verranno supportati da segnaletica verticale ed orizzontale al fine di evitare possibili pericoli per l’utenza del parcheggio. È prevista, infine, la realizzazione di 3 varchi, uno per l’ingresso delle autovetture e due per le uscite. L’intervento è stato approvato con l’obiettivo di includere la realizzazione del parcheggio all’interno del piano triennale delle opere pubbliche per l’anno 2019, contrastando in tal modo la sosta selvaggia su via Duilio e via Brin”.