Castellammare di Stabia. Il comandante della Polizia Municipale Antonio Vecchione si trasferisce a Salerno

Castellammare di Stabia. Antonio Vecchione, comandante della Polizia Municipale della città, dal primo dicembre si trasferirà presso il comando di Salerno. Ancora non si sa chi prenderà il suo posto e, nei prossimi giorni, sarà compito del sindaco Gaetano Cimmino decidere chi andrà a ricoprire questo ruolo importante. Non si conoscono le reali motivazioni che hanno spinto Vecchione a lasciare la città di Castellammare ma, a sentire alcune voci che circolano, sembrerebbe che la scelta sia legata al desiderio di poter fare esperienza in una città più grande ma c’è anche chi sostiene, invece, che la decisione sia scaturita a seguito di alcuni contrasti tra Vecchione e Gianpaolo Scarfato, assessore alla legalità. In ogni caso a Vecchione va certamente riconosciuto di aver svolto in modo eccellente il suo lavoro, gestendo una realtà non semplice e spesso con un corpo di polizia in sottorganico. Comunque l’incarico a Salerno ha una durata di un anno, trascorso il quale sarà lo stesso Vecchione a decidere se restare a Salerno oppure fare ritorno a Castellammare.