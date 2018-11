Castellammare di Stabia. I cittadini lamentano la presenza di topi in Villa Comunale

Castellammare di Stabia. I cittadini stabiesi hanno più volte lamentato la presenza di topi nella Villa Comunale che, oltre ad un danno di immagine, comporta anche problemi a livelli igienico-sanitari dato che la zona è molto frequentata anche da tanti bambini che rischiano di entrare in contatto con questi roditori o, nella migliore delle ipotesi (si fa per dire), con i loro escrementi. Il sindaco Gaetano Cimmino ha provveduto facendo eseguire delle disinfestazioni che, purtroppo, non hanno prodotto risultati duraturi poiché non viene meno l’inciviltà di tanti che continuano a consumare cibo nella villa e, dopo averlo fatto, non provvedono a riporre i resti negli appositi cestini ma lasciano in giro bottiglie vuote e vassoi con resti alimentari che, chiaramente, attirano i topi. Ci si augura, quindi, che prevalga il buonsenso e l’amore per la propria città che ognuno, nel suo piccolo, deve salvaguardare e tutelare per il bene proprio e di tutta la collettività.