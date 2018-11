Castellammare. Restyling delle stazioni della Circum. Incontro tra Comune, Eav, Regione Campania e Soprintendenza archeologica

Castellammare di Stabia. Il Comune ha siglato un accordo con Eav, Regione Campania e Soprintendenza archeologica per un rifacimento delle stazioni della Circum presenti sul territorio, ribadendo il diniego al sottopasso del San Marco, come già espresso dall’amministrazione precedente. Il progetto prevede l’investimento di 37 milioni di euro che verranno utilizzati per un restyling delle stazioni della Circumvesuviana nel percorso da Napoli a Sorrento. La stazione di Castellammare, secondo il progetto, diventerà un nodo intermodale completo e integrato per il necessario trasporto pubblico, aumentando la funzionalità e l’integrazione tra le diverse componenti di sistema e assicurando nuovi standard funzionali e tecnici. La nuova stazione dovrebbe essere completata entro dei tempi non eccessivamente lunghi e sostituirà l’attuale fermata di Via Nocera, che dovrebbe essere eliminata entro il prossimo mese di maggio. La nuova fermata non sarà distante dall’uscita dell’autostrada nella zona ospedaliera e sarà creato un passaggio pedonale che permetterà ai viaggiatori di raggiungere l’ascensore nella zona di Via Grotta San Biagio che li porterà nell’area archeologica. Inoltre, dopo aver effettuato i necessari lavori di consolidamento, sarà scavata una galleria sotto la collina di Varano con la realizzazione di un nuovo binario alla stazione Centro. Il progetto prevede anche il recupero della stazione Terme che da molto tempo è completamente chiusa con la realizzazione di un collegamento meccanizzato con la pineta sovrastante alla quota di 56 metri all’interno dell’area delle Terme. Non resta che attendere la concretizzazione del progetto che sicuramente contribuirà a migliorare l’aspetto della città incrementando l’afflusso turistico.