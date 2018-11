Castellammare – Rapina in pizzeria, cresce l’allarme in città

Altra rapina a Castellammare di Stabia ai danni di esercizi commerciali. Dopo il colpo al tabaccaio, questa volta a finire nel mirino dei ladri è stata una pizzeria del viale Europa.

E’ accaduto martedì pomeriggio quando due uomini si sono introdotti in una piccola pizzeria situata in una delle traverse del viale Europa. Una volta dentro, hanno intimato al titolare di consegnare tutto il denaro in suo possesso. Un magro bottino di circa 200 euro, considerando anche il giorno infrasettimanale e l’orario in cui i due malfattori hanno deciso di portare a compimento il colpo.

Un allarme da non sottovalutare e su cui le forze dell’ordine hanno già alzano il livello di attenzione. Con l’approssimarsi delle festività natalizie, infatti, sono sempre più gli episodi di microcriminalità che si stanno registrando sul territorio di Castellammare di Stabia. Proprio per questo, è stata già prevista una presenza maggiore di forze dell’ordine sull’intero territorio comunale.

Ieri sera in villa comunale un’unità mobile dei carabinieri ha vigilato sulla movida stabiese fino a tardi. Due militari, in particolare, hanno perlustrato l’intera zona, procedendo anche a controllare le generalità di diverse decine di giovani. Un modo per far capire e percepire che il livello di attenzione è ormai alto.

di sr STABIACHANNEL