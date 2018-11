Castellammare: paura fra i banchi, gli alunni scendono in piazza

Ancora una volta gli studenti di Castellammare di Stabia sono scesi in piazza per protestare contro i pericoli e l’inagibilità rappresentata dalle scuole. I ragazzi denunciano le condizioni degli edifici scolastici attraverso un corteo che ha attraversato varie aree cittadine, prima di recarsi al comune, creando scompiglio alla circolazione. In cinquecento sono scesi in piazza per mandare un chiaro messaggio alle istituzioni: la loro sono preoccupati dovuta al maltempo anche dei giorni scorsi che ha già causato non pochi disagi ai ragazzi oltre alla sospensione delle lezioni in alcuni casi.