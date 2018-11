Castellammare, lavori al viadotto anche in primavera: si allontana ipotesi apertura a dicembre?

Castellammare di Stabia. Se nei scorsi giorni vi avevamo parlato della possibilità da parte dell’ANAS di aprire il viadotto San Marco per il mese di dicembre, oggi possiamo dire che questa ipotesi sembra allontanarsi. Come riportano i colleghi di Metropolis, infatti, alcuni tecnici hanno asserito che ci sono tempi abbastanza stretti:

“Per il viadotto San Marco sono in corso interventi di manutenzione straordinaria, per un importo di circa 750mila euro, finalizzati al consolidamento del viadotto medesimo, la cui conclusione è prevista entro il prossimo mese di gennaio. Nella programmazione aziendale inoltre sono previsti ulteriori interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di tutti i giunti del viadotto, per un importo di 350mila euro; il relativo progetto è stato già predisposto e si prevede la consegna dei lavori, una volta ultimate le lavorazioni in corso”.

Quindi, l’ipotesi di un’apertura a dicembre a questo punto sembra lontana. Qualche giorno fa il primo cittadino di Castellammare aveva accolto la proposta presentatagli dai consiglieri di maggioranza ed opposizione, inviando una lettera alla Prefettura di Napoli ed all’Anas nella quale chiedeva, appunto, che nel mese di dicembre e fino alla fine delle festività natalizie venissero fermati i lavori di manutenzione.