Castellammare incidente all’ingresso autostrada e Viadotto chiuso in direzione di Sorrento

Buongiorno con il ritorno dei disagi alla viabilità per la Penisola Sorrentina e per chi si deve recare a Napoli o Salerno verso l’imbocco dell’autostrada A3 di Castellammare di Stabia. Un incidente ad un’auto, che è uscita fuori strada forse a causa dell’asfalto bagnato, ha creato una lunga fila ai caselli. Ricordiamo ce per lavori dell’ANAS il Viadotto San Marco è chiuso in direzione Vico Equense – Sorrento, consigliamo di evitare la trafficata Via Europa e di girare per i cantieri da Pompei, o altra strada alternativa, se si conoscono le strade ovviamente, altrimenti si perderà almeno mezz’ora per il centro di Castellammare. Disagi per l’asfalto bagnato , ma al momento, nulla di grave. In Costiera amalfitana ci risulta tutto regolare per la S.S 163, ricordiamo che la Ravello – Tramonti è ufficialmente chiusa. Ultimo aggiornamento di Positanonews ore 8,00- A dopo altri aggiornamenti .