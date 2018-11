Castellammare. Chiusura notturna al traffico della SS 145 per interventi sugli impianti tecnologici della Galleria “Santa Maria di Pozzano”

Per l’esecuzione di interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria di “Santa Maria di Pozzano”, situata tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense lungo la strada statale 145/Var in provincia di Napoli, si rende necessaria la chiusura al traffico della arteria stradale, compreso il tunnel, in esclusivo orario notturno.

Nel dettaglio, l’interdizione al transito sarà attiva tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, nelle due notti tra mercoledì 28 e giovedì 29 novembre e tra giovedì 29 e venerdì 30 novembre 2018.

Il traffico da e per Napoli verrà deviato lungo la strada statale 145 litoranea “Sorrentina” e lungo viabilità comunale di Vico Equense.