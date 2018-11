Castellammare – Auto in fiamme nel centro antico, tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco

Attimi di paura al centro antico in quello che doveva essere un tranquillo sabato sera. Alle 23.30 circa due auto sono andate a fuoco nei pressi di Piazzetta Caporivo, il cuore del Centro Antico di Castellammare di Stabia, proprio dove qualche settimana fa erano stati rimossi i cumuli di rifiuti accumulatisi nel tempo.

Ad andare in fiamme è stata dapprima una Renault Scenic di colore bianco. Il fuoco sembrerebbe essersi sprigionato dal vano motore della vetture per poi propagarsi verso il resto dell’abitacolo. Le fiamme hanno poi avvolto anche un’altra vettura, una Fiat Seicento di colore grigio parcheggiata poco di fianco alla Scenic. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo hanno domato le fiamme, evitando che queste si propagassero e danneggiassero l’ambiente e le altre auto circostanti. Subito dopo è giunta sul posto un’auto dei carabinieri. Al momento sono ancora ignote le cause che hanno generato l’incendio, toccherà ora ai vigili del fuoco e agli stessi carabinieri ricostruire il tutto ed individuare l’origine delle fiamme. L’ipotesi più probabile appare essere quella di corto circuito.

