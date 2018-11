Castellammare, abusivismo edilizio: 100 mila euro al Comune. Pronti gli abbattimenti

Il Comune di Castellammare di Stabia ha avuto il via libera: ecco 100 mila euro per procedere alla demolizione di strutture abusive. Come riportano i colleghi di Metropolis, è stata la Cassa depositi e Prestiti a mettere a disposizione tale somma per procedere, dopo che la Procura della Repubblica aveva segnalato al Comune stesso una ventina di immobili abusivi da abbattere.

Si parla, nell’immediato, di due edifici: uno sito in via San Benedetto e una villetta di via Cupa Varano. Nel primo caso si parla di un edificio costruito su due piani (piano terra di oltre 200 metri quadrati), adibito a deposito e ad abitazione (piano di sopra). In questo caso la sentenza di demolizione era stata emessa ben 18 anni fa.

L’altro edificio da abbattere è una villetta, come detto, in via Cupa Varano: in questo caso si parla di due appartamenti abitati. Nel 2004 l’abitazione era stata oggetto di istanza di condono edilizio per sanatoria, rigettata nel 2009.

Ora si attende la demolizione degli altri immobili abusivi, circa una quindicina. Immobili che non sono stati abbattuti nonostante sentenze di oltre 15 anni.