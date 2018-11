Castellamare di Stabia. Sversamenti selvaggi nel fiume Sarno

La denuncia documentata dalla pagina Facebook di SOS Stabia fa luce sugli sversamenti indiscriminati che si trovano nel fiume Sarno. Addirittura a lavoro una pala meccanica per provvedere alla pulizia del fiume. Dal cumulo di immondizia si vede di tutto, ma la cosa più preoccupante è il ritrovamento di bottiglie di diserbante di non facile reperimento sul mercato se non tramite accorte leggi di vendita. Il tutto va ad aggravare lo stato di salute del corso d’acu e tutto ciò a una forte ripercussione di noi cittadini.